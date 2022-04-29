Нидерланды возобновили работу посольства в Киеве
Небольшая часть персонала посольства Нидерландов может снова вернуться из Львова в Киев
Об этом 29 апреля заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, передает NOS .
"Сегодня откроется посольство Нидерландов в Киеве", – заявил он перед еженедельным заседанием Кабмина.
Незадолго до вторжения России посольство переехало из столицы Киева во Львов. Сейчас небольшая часть персонала снова вернется в Киев.
Хукстра подчеркнул, что посольство в столице важно, потому что есть тесное сотрудничество с Украиной. Он также отметил, что Нидерланды объединили усилия с другими странами, уже вернувшими сотрудников посольства в Киев.
- 26 апреля стало известно, что посольство Нидерландов в Москве прекратило выдачу краткосрочных виз россиянам.
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