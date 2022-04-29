Нидерланды возобновили работу посольства в Киеве

Об этом 29 апреля заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, передает NOS .

"Сегодня откроется посольство Нидерландов в Киеве", – заявил он перед еженедельным заседанием Кабмина.

Незадолго до вторжения России посольство переехало из столицы Киева во Львов. Сейчас небольшая часть персонала снова вернется в Киев.

Хукстра подчеркнул, что посольство в столице важно, потому что есть тесное сотрудничество с Украиной. Он также отметил, что Нидерланды объединили усилия с другими странами, уже вернувшими сотрудников посольства в Киев.

26 апреля стало известно, что посольство Нидерландов в Москве прекратило выдачу краткосрочных виз россиянам.