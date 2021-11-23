В Украину из США прибыли два патрульных катера типа "Island"

Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины .



Из американского города Балтимор, штат Мэриленд, прибыли два катера типа "Island". В Украине они получили названия "Фастов" и "Суммы".



Отмечается, что патрульные катера уже вошли в территориальные воды Украины и направляются в Одесский морской торговый порт.



"Мы благодарны американским партнерам за многолетнюю неизменную поддержку оказанной Украине. Мы высоко ценим вклад Соединенных Штатов Америки в сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Оказывая помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, США во главе консолидированного мирового сообщества защищает демократические ценности и защищает демократические ценности". ", – отметил командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неежпапа."



В ВМС ВС отметили, что передача катеров состоялась в рамках продолжающейся с 2014 года материально-технической помощи США Украине.



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