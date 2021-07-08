В Украине запускают проект "Ретроспектива украинского джаза"

Об этом сообщила продюсер фестиваля заслуженная артистка Украины Ирина Френкель во время брифинга "30 лет в свободной стране раздается свободная музыка - джаз!" - передает Укринформ .

Организаторы ХXV международного фестиваля VINNYTSIA JAZZFEST анонсировали старт художественного проекта "Ретроспектива украинского джаза".

VINNYTSIA JAZZFEST - это единственный свидетель становления джазового рынка независимой Украины. Для нас создание ретроспективы очень важно, потому что не существует единой базы данных, которая связана с развитием джазового рынка во времена независимости. Мы решили, что должны показать шесть видео пятилетки украинского джаза, а также издать книгу о джазе в Украине с 1991 года ", - отметила она.

Френкель сообщила, что в рамках проекта будет создана книга. Ее планируют перевести на английский язык и разместить на открытых информационных источниках для того, "чтобы историю становления украинского джаза увидели люди за рубежом".

Так, ХXV международный фестиваль VINNYTSIA JAZZFEST в этом году пройдет 1-3 октября.

Справка: Фестиваль с 1996 года ежегодно проводится осенью в городе Винница. В мероприятии принимают участие джазовые музыканты разных стран.

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