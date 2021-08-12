В Украине с 1 ноября появятся обновленные дорожные знаки: новый стандарт вступит в силу

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Укравтодора.



Согласно сообщению, с 1 ноября вступит в силу новый ГОСТ 4100: 2021 "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения".



Отмечается, что новый стандарт предусматривает компоновку дорожных знаков индивидуального проектирования по новому принципу, написание текста с большой буквы, новую форму стрелок, использование символов европейского образца для обозначения центра населенного пункта и реки, транслитерацию населенных пунктов. Кроме того стандарт определяет четкие пропорции и расстояния между элементами, в зависимости от размера большой буквы, которая выбирается исходя из места установки знака и категории дороги.



Стандарт также предусматривает новое обозначение диагональных пешеходных переходов и новую табличку для островков безопасности, новые знаки и таблички к дорожным знакам для развития велоинфраструктуры, новый алгоритм размещения знаков на одной опоре во избежание неоднозначного их трактовки, а также новый раздел по размещению знаков на щитах.



В пресс-службе отметили, что новый ГОСТ положительно повлияет на повышение безопасности дорожного движения в целом.

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