Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах в городе.
В Украине объявлена воздушная тревога: Россия атакует ракетами и "шахедами"
В Украине во второй раз за ночь на 15 июня объявлена масштабная воздушная тревога - вероятность атаки ракет из района Каспийского моря и "шахедов" с юга
Об этом сообщает карта воздушных тревог и мониторинговые чаты.
Мониторинговые паблики сообщают о пуске ракет с Ту-95. По их данным, в воздухе находятся 5 бортов ТУ-95мс и 2 борта ТУ-22М3. Пуск крылатых ракет зафиксирован в 1:55 в районе Каспийского моря.
Об опасности сообщают представители сразу нескольких областей.
Напомним, ранее ночью войска РФ нанесли удары по Харькову и области, в городе прозвучало несколько громких взрывов.
Корреспонденты "Общественного" сообщают о взрывах в Одессе.
Повторные взрывы, по данным "Общественного", прогремели около 04:10.
В Оперативном командовании "Юг" заявили , что враг атакует юг Украины беспилотными летательными аппаратами. Также есть угроза ракетного удара.
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