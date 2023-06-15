Об этом сообщает карта воздушных тревог и мониторинговые чаты.

Мониторинговые паблики сообщают о пуске ракет с Ту-95. По их данным, в воздухе находятся 5 бортов ТУ-95мс и 2 борта ТУ-22М3. Пуск крылатых ракет зафиксирован в 1:55 в районе Каспийского моря.

Об опасности сообщают представители сразу нескольких областей.

Напомним, ранее ночью войска РФ нанесли удары по Харькову и области, в городе прозвучало несколько громких взрывов.