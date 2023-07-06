Председатель ЛОВА Максим Козицкий призывает пока не пренебрегать воздушной тревогой – возможны новые удары.
О том, что ракетная опасность не прошла, также пишут в ПС ВСУ.
Об этом сообщает Telegram командование Воздушных сил ВСУ.
Сигналы об угрозе вражеских атак с воздуха начались сначала в Запорожской и Днепропетровской областях. В этих регионах, как рассказали военные, есть опасность применения РФ ударных БПЛА. Спустя время тревоги расширились и другие регионы. Да, сигналы раздались в Николаевской и Одесской областях. Здесь уже идет речь о ракетной опасности.
"Юг – ракетная опасность! Вероятны пуски крылатых ракет "Калибр"", - говорится в объявлении ПС.
Также военные призывают жителей этих областей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Вскоре тревога также была объявлена в Кировоградской области.
В местных пабликах и соцсетях стали появляться сообщения о работе противовоздушной обороны в целях противника. Граждан просят соблюдать правила "двух стен", оставаться в укрытиях, а также не снимать и не выкладывать в интернет работу ПВО.
В воздушных силах впоследствии предупредили о ракетной опасности в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях.
Также сигналы о воздушной тревоге раздались и в столице и области. В Киевской МВА и ОВА призывают граждан срочно отправляться в укрытие.
Около 01:40 в ВС ВСУ предупредили о ракетах, которые враг запустил в направлении севера Украины.
"Несколько ракет типа "Калибр" из Черного моря следуют на север!", - говорится в сообщении.
Фото: Карта воздушных тревогОколо двух часов ночи воздушная тревога распространилась на всю Украину.
Председатель ЛОВА Максим Козицкий призывает пока не пренебрегать воздушной тревогой – возможны новые удары.
О том, что ракетная опасность не прошла, также пишут в ПС ВСУ.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сначала сообщил, что несколько вражеских ракет двигаются в направлении западных областей.
Затем, после взрывов, он призвал сохранять информационную тишину и предупредил о новых угрозах.
В 02:29 в ПС ВСУ сообщили, что во Львовской области работает ПВО.
О шумном звуке взрыва во Львове сообщили корреспонденты "Еспресо".