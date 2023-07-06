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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: на Львовщине работает ПВО. Текстовая онлайн трансляция

6 июля, 2023 четверг
02:59
Новости

В ночь на четверг, 6 июля, в большинстве областей Украины объявлены воздушные тревоги из-за угрозы применения противником ударных дронов и ракет: на Львовщине работает ПВО

Об этом сообщает Telegram командование Воздушных сил ВСУ.

Сигналы об угрозе вражеских атак с воздуха начались сначала в Запорожской и Днепропетровской областях. В этих регионах, как рассказали военные, есть опасность применения РФ ударных БПЛА. Спустя время тревоги расширились и другие регионы. Да, сигналы раздались в Николаевской и Одесской областях. Здесь уже идет речь о ракетной опасности.

"Юг – ракетная опасность! Вероятны пуски крылатых ракет "Калибр"", - говорится в объявлении ПС.

Также военные призывают жителей этих областей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Вскоре тревога также была объявлена в Кировоградской области.

В местных пабликах и соцсетях стали появляться сообщения о работе противовоздушной обороны в целях противника. Граждан просят соблюдать правила "двух стен", оставаться в укрытиях, а также не снимать и не выкладывать в интернет работу ПВО.

В воздушных силах впоследствии предупредили о ракетной опасности в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях.

Также сигналы о воздушной тревоге раздались и в столице и области. В Киевской МВА и ОВА призывают граждан срочно отправляться в укрытие.

Около 01:40 в ВС ВСУ предупредили о ракетах, которые враг запустил в направлении севера Украины.

"Несколько ракет типа "Калибр" из Черного моря следуют на север!", - говорится в сообщении.

Карта повітрянипх тривог в ніч на 6 липня

Фото: Карта воздушных тревог

Около двух часов ночи воздушная тревога распространилась на всю Украину.
Хронология:
02:56
6 июля, 2023 четверг

Председатель ЛОВА Максим Козицкий призывает пока не пренебрегать воздушной тревогой – возможны новые удары.

О том, что ракетная опасность не прошла, также пишут в ПС ВСУ.

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02:46
Около 02:40 во Львове было слышно еще два взрыва, передают корреспонденты "Еспресо".
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02:38

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сначала сообщил, что несколько вражеских ракет двигаются в направлении западных областей.

Затем, после взрывов, он призвал сохранять информационную тишину и предупредил о новых угрозах.

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02:31

В 02:29 в ПС ВСУ сообщили, что во Львовской области работает ПВО.

О шумном звуке взрыва во Львове сообщили корреспонденты "Еспресо".

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