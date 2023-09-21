В Украине объявили опасность воздушного удара: ракеты двигаются трема групами
Ракеты были запущены из Мурманской области сразу после полуночи и около 04:40 они пересекли границу с Украиной.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Сразу после полуночи был зафиксирован вылет 8 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.
В 03:55 уведомлено о ракетной опасности в областях, где объявлена тревога.
"Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!".
В ПС ВСУ информируют, что ракеты двигаются по двум направлениям: на юго-запад Украины и на восточные области.
В первую очередь, под угрозу попали Сумская и Черниговская области.
В 05:04 стало известно о третьей группе ракет, которые тоже двигаются в юго-западном направлении.
По состоянию на 05:00, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, кроме Галичины, Волыни и Закарпатья.
По данным ПС, первая группа ракет летит в сторону Черкасской области, вторая - из Черниговщины в сторону Киевской области.
Фото: Скрин с Карты тревог
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