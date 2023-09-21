В Украине объявили опасность воздушного удара: ракеты двигаются трема групами

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Сразу после полуночи был зафиксирован вылет 8 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

В 03:55 уведомлено о ракетной опасности в областях, где объявлена тревога.

"Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!".

В ПС ВСУ информируют, что ракеты двигаются по двум направлениям: на юго-запад Украины и на восточные области.

В первую очередь, под угрозу попали Сумская и Черниговская области.

В 05:04 стало известно о третьей группе ракет, которые тоже двигаются в юго-западном направлении.

По состоянию на 05:00, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, кроме Галичины, Волыни и Закарпатья.

По данным ПС, первая группа ракет летит в сторону Черкасской области, вторая - из Черниговщины в сторону Киевской области.

Фото: Скрин с Карты тревог