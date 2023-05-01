Уже в 04:51 Киевская городская военная администрация сообщила о работе ПВО.

"Работает ПВО! Храните спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" - говорилось в сообщении.

В Киевской областной военной администрации тоже рекомендовали оставаться в укрытиях и отмечали работу ПВО.

"На Киевщине работает ПВО! До отбоя оставайтесь в укрытиях. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу сил противовоздушной обороны", - говорили там.