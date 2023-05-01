Первые отбои тревоги в Украине пришлись на 06:32 и распространились по всей территории.
Коротко: В 03:13 1 мая в разных регионах Украины начали раздаваться сигналы воздушной тревоги. Глава ОПУ Андрей Ермак также предупреждал об угрозе и призывал не игнорировать сигналы опасности. Около 04:40 жители Киевщины и Днепропетровщины услышали взрывы, а в Харьковской области они прогремели в 05:11.
Текстовый онлайн вместе с Еспресо.TV.
Первые отбои тревоги в Украине пришлись на 06:32 и распространились по всей территории.
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала работу ПВО в столице.
"На улице сейчас шумно. Звучит так, будто противовоздушной обороне Украины приходится хорошо работать в Киеве, чтобы ответить на российский первомайский будильник", - написала она в твиттере.
Оперативный ВСУ показал, как воздушную тревогу на станциях метро Киева пережидают местные жители.
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко подчеркнул, что остается угроза ракетного удара и призвал не делиться кадрами работы ПВО.
Уже в 04:51 Киевская городская военная администрация сообщила о работе ПВО.
"Работает ПВО! Храните спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" - говорилось в сообщении.
В Киевской областной военной администрации тоже рекомендовали оставаться в укрытиях и отмечали работу ПВО.
"На Киевщине работает ПВО! До отбоя оставайтесь в укрытиях. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу сил противовоздушной обороны", - говорили там.