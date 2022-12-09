В торговом центре Москвы вспыхнул масштабный пожар: произошел обвал, погиб человек

Об этом сообщают российские СМИ.

Возгорание произошло утром 9 декабря.

"В 05:58 пункт диспетчера пожарной охраны получил сообщение о срабатывании датчиков сигнализации в ТЦ "Мега Химки", в 06:19, по прибытии первых пожарных подразделений, было установлено, что возгорание произошло на кровле", - отметил спикер МЧС России.

Российские экстренные службы информируют: возгорание локализовали на площади 7 тыс. кв.м. До этого Интерфакс писал, что огонь охватил 17 тыс. кв. м торгового центра.

ТАСС сообщал, что к тушению планируется привлечь авиацию. Причиной возгорания, по версии российских экстренных служб, стало короткое замыкание. Однако по данным Интерфакса, поджог также рассматривается среди других причин пожара.

Отмечается, что возле места происшествия слышны взрывы в магазине бытовой химии "ОВИ". Как сообщил корреспондент ТАСС, сам гипермаркет почти полностью разрушен, остались только каркасные конструкции.

Также ГУ МЧС России отметило, что в результате пожара погиб один человек.

Напомним, 5 ноября в российской Костроме в пожаре в кафе "Полигон" погибли 15 человек, причиной возгорания стал выстрел из ракетницы во время массовой драки, который произвел военный, участвовавший в войне против Украины.

20 ноября сообщалось о возгорании на складе в центре Москвы, площадь пожара составила 2 тыс. м.

А 4 декабря в российском городе Нижневартовск из-за взрыва газового баллона в пятиэтажном доме погибли по меньшей мере четыре человека.