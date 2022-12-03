В течение 3 декабря оккупанты нанесли 2 ракетных и 10 авиационных ударов по территории Украины
В течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных и 10 авиационных ударов, а также осуществили 3 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения
Об этом сообщили в facebook Генерального штаба ВСУ.
"Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины", – сообщает Генштаб.
Волынское и Полесское направления: обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.
Слобожанское направление: обстрелам из разнокалиберной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Одноробовка, Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Черняков и Чугуновка Харьковской области.
Купянское и Лиманское направления: противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестово и Вишневое Харьковской области и Макеевка и Площанка Луганской области.
Новопавловское направление: враг обстрелял из артиллерии районы Великой Новоселки, Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.
Запорожское направление: артиллерийские обстрелы районов более десяти населенных пунктов рядом с линией столкновения, в частности Орехово Запорожской области.
Херсонское направление: обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций украинских войск и освобожденных населенных пунктов Херсонской области и Херсона.
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