В Сумской области российский самолет обстрелял церковь, детсад и частные дома, женщина ранена
28 мая около 18 часов авиация РФ выпустила три неуправляемых ракеты по двум приграничным населенным пунктам Сумщины. Один человек пострадал
Об этом информирует в телеграмме Госпогранслужба.
"Российская авиация около 18 часов осуществила 3 пуска неуправляемыми ракетами по двум пограничным населенным пунктам Сумского района", – говорится в сообщении ГНСУ.
Известно, что в результате обстрела одна женщина получила ранения. Также повреждены церковь, детсад, частный дом и дорога.
Кроме того, 28 мая российские войска дважды обстреляли приграничные районы Сумской области. После 12 часов враг выпустил 5 минометных мин со стороны российского населенного пункта Троебортное по приграничной территории Шосткинского района. Около 16 часов вражеский самолет совершил 6 пусков неуправляемыми ракетами по приграничным территориям. Ракеты попадали вне населенных пунктов.
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