Об этом информирует в телеграмме Госпогранслужба.

"Российская авиация около 18 часов осуществила 3 пуска неуправляемыми ракетами по двум пограничным населенным пунктам Сумского района", – говорится в сообщении ГНСУ.

Известно, что в результате обстрела одна женщина получила ранения. Также повреждены церковь, детсад, частный дом и дорога.

Кроме того, 28 мая российские войска дважды обстреляли приграничные районы Сумской области. После 12 часов враг выпустил 5 минометных мин со стороны российского населенного пункта Троебортное по приграничной территории Шосткинского района. Около 16 часов вражеский самолет совершил 6 пусков неуправляемыми ракетами по приграничным территориям. Ракеты попадали вне населенных пунктов.

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