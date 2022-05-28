Россия с самолета обстреляла Сумскую область ракетами
28 мая российские войска дважды обстреляли пограничные районы Сумской области
Об этом сообщила Госпогранслужба в Telegram .
"После 16:00 вражеский самолет совершил 6 пусков неуправляемыми ракетами по приграничным территориям. Ракеты попадали за пределами населенных пунктов", - заявили в ГПСУ.
Также российские войска совершили минометный обстрел Сумщины.
"После 12:00 враг выпустил 5 минометных мин со стороны российского населенного пункта Троебортное по приграничной территории Шосткинского района", - говорится в сообщении.
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