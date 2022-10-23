В столице Германии 80 тыс. человек вышли на акцию против иранского режима

Об этом сообщает Spiegel.

Там отметили, что участники демонстрации приехали из многих уголков Европы и протестовали у колонны Победы в Берлине. Среди них было немало иранцев.

Акция в поддержку протестов в Иране проходила под лозунгом: "Женщина, жизнь, свобода".

Полиция сначала называла цифру в 6 тысяч участников, позже – в 37 тысяч человек. А впоследствии с помощью полицейского вертолета была установлена цифра в 80 тысяч человек.

Напомним, убивают людей либо голодом, либо холодом: Зеленский прокомментировал свое недоверие к Ирану, спонсирующему убийства украинцев

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