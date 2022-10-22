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Убивают людей либо голодом, либо холодом: Зеленский прокомментировал свое недоверие к Ирану, спонсирующему убийства украинцев

22 октября, 2022 суббота
21:48
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично не доверяет руководству Ирана из-за передачи РФ дронов-камикадзе, которые российская армия применяет против Украины

Об этом он заявил во время интервью по канадским телеканалам CTV и CBC.

"Иран передал дроны, которыми убивали украинцев и продолжают убивать. Не один, не два, а сотни. Это не случайность. Мы знаем, что заказы и договоренности идут про тысячи. Сотни точно переданы. Им нельзя верить, и этот вопрос не в людях", - прокомментировал президент.

Президент отметил, что руководство Ирана дважды скомпрометировало себя — страна не выплатила обещанную компенсацию семьям погибших пассажиров украинского "боинга", сбитого иранской ракетой в 2020 году, а сейчас продает оружие РФ.

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Также он добавил, что сейчас Иран помогает холодом уничтожать украинцев, ведь дронами наносятся удары по критической инфраструктуре.

"Выключение теплоэнергетики просто для того, чтобы люди не пережили эту зиму. Убивают людей или голодом, что было на море блокирование, или холодом - то, что они сейчас делают", - сказал он.

  • 20 октября Совет ЕС утвердил санкции в отношении Ирана за поставку беспилотников России для ударов по Украине, в том числе заморожены активы 3 физических лиц и 1 организации, ответственных за поставки БПЛА
  • 21 октября Великобритания, Франция и Германия призвали ООН расследовать обвинения в использовании Россией беспилотников иранского происхождения для нападения на Украину.
  • На 21 октября было известно, что ВСУ ликвидировали 10 иранских инструкторов, помогавших РФ запускать дроны-камикадзе.

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Президент Украины
Владимир Зеленский
Иран
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