В столице Австрии зажгли тысячу свечей в память о погибших украинцах в войне с Россией
В воскресенье вечером, 10 апреля, на площади Штефанплатц возле Собора святого Стефана в Вене прошла акция памяти жертв российского вторжения в Украину
Об этом сообщает Укринформ.
Отмечается, что участники акции скандировали лозунги в поддержку Украины и ее защитников, а также несколько раз спели Гимн нашего государства.
Также во время мероприятия, организованного общественной организацией Unlimited Democracy, на площади в историческом центре Вены было зажжено около тысячи свечей в память о погибших украинцах.
- В Германии одновременно с протестами в поддержку Украины прошли пророссийские акции.
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