В столице Австрии зажгли тысячу свечей в память о погибших украинцах в войне с Россией

Об этом сообщает Укринформ.



Отмечается, что участники акции скандировали лозунги в поддержку Украины и ее защитников, а также несколько раз спели Гимн нашего государства.







Также во время мероприятия, организованного общественной организацией Unlimited Democracy, на площади в историческом центре Вены было зажжено около тысячи свечей в память о погибших украинцах.

В Германии одновременно с протестами в поддержку Украины прошли пророссийские акции.