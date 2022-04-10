В Германии одновременно с протестами в поддержку Украины прошли пророссийские акции
Около 600 пророссийских протестующих вышли на акцию в Ганновере, где также прошла контрдемонстрация около 700 человек в поддержку Украины
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию и германские СМИ.
В воскресенье, 10 апреля, около 600 пророссийских протестующих в кортеже из 350 автомобилей отправились на демонстрацию в Ганновере на севере Германии. В то же время в городе прошла контрдемонстрация около 700 человек в поддержку Украины.
Полиция сообщила, что для отделения пророссийских протестующих от контрдемонстрации установили заборы и добавили, что протесты до сих пор были мирными.
Пророссийские демонстранты протестовали "против дискриминации россиян" в Германии после полномасштабного российского вторжения в Украину.
Согласно правительственной статистике, в конце 2020 г. в Германии проживает около 235 000 граждан России. Статистические данные также свидетельствуют, что около 135 тысяч украинцев проживали в Германии до вторжения РФ, и еще около 300 тысяч прибыли после вторжения.
Во Франкфурте пророссийские протестующие собрались на марш по центру города после того, как местные власти отказались пропустить кортеж, сообщают местные СМИ. В двух других местах в городе собрались контрдемонстранты с плакатами "Стоп войне" и украинскими флагами на лицах.
Местные власти предупредили накануне протестов, что, хотя протестующие имеют право собираться, они не разрешат российской военной пропаганде или одобрения агрессии РФ.
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