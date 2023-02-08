Об этом говорится на сайте министерства юстиции США.

Федеральный суд в Нью-Йорке раскрыл сегодня обвинительное заключение, обвиняющее гражданина РФ и законного постоянного жителя Соединенных Штатов в участии в схеме осуществления платежей на сумму более 4 млн долларов США для поддержки 4 объектов недвижимости в Соединенных Штатах, принадлежащих подсанкционному олигарху Виктору Вексельберг, а также попытка продать два из этих объектов.

Также 70-летний Владимир Воронченко дополнительно обвиняется в неуважении к суду в связи с его бегством из Соединенных Штатов после получения повестки, требовавшей его личной явки.

Согласно обвинительному акту, Воронченко, проживавший в разное время в Нью-Йорке, Флориде и России, представлял себя как успешный бизнесмен, коллекционер произведений искусства и артдилер, а также как близкий друг и деловой партнер Вексельберга.

В 2018 году против Виктора Вексельберга были применены санкции из-за войны России на Донбассе в Украине. В 2022 году против него ввели повторные санкции и заблокировали яхту и частный самолет Вексельберга.

Ранее, примерно с 2008-го по 2017 год Вексельберг из-за ряда подставных компаний приобрел недвижимость в США, в том числе квартиру на Парк-авеню в Нью-Йорке, поместье в Саутгемптоне, квартиру на острове Фишер во Флориде квартиру в пентхаусе, также на острове Фишер. На дату предъявления обвинения имущество обошлось примерно в $75 млн.

По информации обвинения, Воронченко с помощью адвоката принял участие в схеме, благодаря которой получил 4 млн. долларов в поддержку четырех объектов недвижимости Вексельберга. После того, как Вексельберг попал под санкции в 2018 году, Воронченко и другие причастные к этой схеме пытались продать квартиру на Парк-авеню и имение в Саутгемптоне.

В мае 2022 года федеральные агенты вручили Воронченко повестку, предусматривавшую его личную явку для свидетельств и предоставления документов. Однако примерно через девять дней Воронченко вылетел из Майами в Дубай (ОАЭ), а затем в Москву (Россия). Он не явился в суд и не вернулся в США.

Воронченко обвиняется в сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США вопреки закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA); нарушение IEEPA; сговор в целях международного отмывания денег; и международное отмывание денег, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в размере 20 лет лишения свободы. Воронченко также обвиняют в неуважении к суду, что предусматривает максимальное наказание по усмотрению суда.

Виктор Феликсович Вексельберг – российский предприниматель украинско-еврейского происхождения, миллиардер, уроженец Дрогобыча. Председатель совета директоров Объединенной компании "Русский алюминий". Председатель совета директоров российско-американского СП "Ренова". Бывший председатель совета директоров "СУАЛа", бывший председатель правления ОАО "Тюменская нефтяная компания", бывший генеральный директор ОАО "СУАЛ-холдинг", бывший гендиректор ОАО "Сибирско-Уральская Алюминиевая Компания". Член правления российского союза промышленных и предпринимателей. Академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности.

6 апреля 2018 включен в список санкций США среди 17 чиновников и 7 бизнесменов из России. В 2019 году попал в список самых богатых людей России по версии Forbes, на 11 месте.