В США планируют передать Украине замороженные активы РФ
Министерство юстиции США обратилось к американскому Конгрессу за разрешением использования конфискованных российских активов для поддержки Украины
Об этом сообщает министерство юстиции США.
Глава рабочей группы Минюста по применению санкций против России Эндрю Адамс во время слушаний в сенатском комитете по банковским, жилищным и городским делам во вторник, 20 сентября, сказал, что "это предложение позволит министерству юстиции, казначейству и штату работать вместе, чтобы вернуть средства правительства США для возмещения ущерба, нанесенного российской агрессией в отношении Украины".
"Как правило, действующие законодательные и регулятивные органы требуют, чтобы конфискованные средства использовались для компенсации жертвам преступлений, лежащих в основе конфискаций, и для целей правоохранительных органов", - отметил Адамс.
Предоставление этих полномочий требует внесения поправок в несколько законов, регулирующих использование конфискованных средств, добавил политик.
- В августе Зеленский заявил о создании специальной комиссии по возмещению ущерба нанесенного нападением России.
- 19 мая руководитель ОПУ Украины Андрей Ермак сообщил, что в скором времени будет представлен проект механизма возмещения Украине ущерба, нанесенного российской агрессией.
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