Об этом сообщает министерство юстиции США.

Глава рабочей группы Минюста по применению санкций против России Эндрю Адамс во время слушаний в сенатском комитете по банковским, жилищным и городским делам во вторник, 20 сентября, сказал, что "это предложение позволит министерству юстиции, казначейству и штату работать вместе, чтобы вернуть средства правительства США для возмещения ущерба, нанесенного российской агрессией в отношении Украины".

"Как правило, действующие законодательные и регулятивные органы требуют, чтобы конфискованные средства использовались для компенсации жертвам преступлений, лежащих в основе конфискаций, и для целей правоохранительных органов", - отметил Адамс.

Предоставление этих полномочий требует внесения поправок в несколько законов, регулирующих использование конфискованных средств, добавил политик.

В августе Зеленский заявил о создании специальной комиссии по возмещению ущерба нанесенного нападением России.

19 мая руководитель ОПУ Украины Андрей Ермак сообщил, что в скором времени будет представлен проект механизма возмещения Украине ущерба, нанесенного российской агрессией.