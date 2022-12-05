В Швеции убили блогера, критиковавшего Кадырова
Чеченского оппозиционного блоггера и критика Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманова убили в Швеции
Об этом сообщают соратники блоггера в телеграммах .
Оппозиционное движение Кадыра "Адат", выступающее "против геноцида чеченского народа, за его объединение и деоккупацию Чечни", сообщило, что слухи о смерти Абдурахманова оказались правдивыми.
"По поводу последних событий по поводу Тумсо Абдурахманова, как трудно не было бы нам признать произошедшее, к сожалению слухи о его смерти оказались правдивыми", - говорится в сообщении в телеграмме.
В организации отметили, что несколько дней сами проводят расследование.
"Мы в течение нескольких дней вели и ведем свое внутреннее расследование об убийстве Тумсо. Сначала никак не могли поверить в случившееся, но на данном этапе мы, как пожелал Всевышний Аллах, имеем достаточно информации, подтверждающей его гибель, а его брат, Мухаммад был скрыт спецслужбами", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы Швеции эту информацию пока не комментировали.
- СБУ объявила Рамзана Кадырова в розыск по двум статьям: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны.
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