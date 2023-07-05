В Шевченковском суде Киева прогремел взрыв. Текстовый онлайн событий
Вечером среды, 5 июля, в Шевченковском суде города Киева прогремел взрыв
Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Взрыв прогремел в помещении Шевченковского суда. Правоохранители работают на месте происшествия.
"Полицейские получили информацию о том, что произошел взрыв в помещении суда в Шевченковском районе. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи", – пишет Нацполиция.
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Информация от Суспильне:
- Судья-спикер Шевченковского райсуда в Киеве Фролова сообщила, что взрывы прогремели во время конвоирования из зала суда Игоря Гуменюка.
- На сегодняшнем заседании Гуменюку продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. Подтвердить, что взрывы он устроил, пока не могут, добавила Фролова. По ее словам, Гуменюк закрылся в одном из помещений суда, идет спецоперация.
- Адвокат Гуменюка Свиридовский заявил, что не знает, кто причастен к взрыву. Кроме Гуменюка, в суд доставляли и других задержанных, а после заседания его вывели из зала суда. Свиридовский добавил, что взрывов было "много", раздавались автоматные очереди.
Бабель: взрывчатку взорвал Игорь Гуменюк, обвиняемый в теракте под Верховной Радой в августе 2015-го, когда погибли четверо нацгвардейцев. Еще 65 военнослужащих тогда получили огнестрельные ранения и телесные повреждения разной степени тяжести.
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