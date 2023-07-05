В Шевченковском суде Киева прогремел взрыв. Текстовый онлайн событий

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Взрыв прогремел в помещении Шевченковского суда. Правоохранители работают на месте происшествия.

"Полицейские получили информацию о том, что произошел взрыв в помещении суда в Шевченковском районе. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи", – пишет Нацполиция.

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