В Саудовской Аравии начался саммит по обсуждению украинской Формулы мира. Текстовый онлайн
В субботу, 5 августа, в Джидде в Саудовской Аравии начались двухдневные переговоры по обсуждению украинской Формулы мира
Об этом информирует Al Arabiya .
Двухдневные переговоры являются частью дипломатической инициативы Украины. Она направлена на то, чтобы заручиться поддержкой как основных западных партнеров, так и стран Юга, не желающих становиться на чью-либо сторону в войне. В ходе переговоров Украина и ее союзники надеются согласовать ключевые принципы прекращения войны России против Украины.
В саммите примут участие советники по нацбезопасности и другие представители около 40 стран, в том числе Канады, США, Индии, Бразилии, Индонезии, Египта и Мексики. В то же время Россия не будет участвовать в мирных переговорах, однако Кремль заявил, что будет следить за ходом встречи.
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