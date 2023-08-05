Об этом информирует Al Arabiya .

Двухдневные переговоры являются частью дипломатической инициативы Украины. Она направлена на то, чтобы заручиться поддержкой как основных западных партнеров, так и стран Юга, не желающих становиться на чью-либо сторону в войне. В ходе переговоров Украина и ее союзники надеются согласовать ключевые принципы прекращения войны России против Украины.

В саммите примут участие советники по нацбезопасности и другие представители около 40 стран, в том числе Канады, США, Индии, Бразилии, Индонезии, Египта и Мексики. В то же время Россия не будет участвовать в мирных переговорах, однако Кремль заявил, что будет следить за ходом встречи.