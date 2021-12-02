В России заявили о готовности к диалогу с США по Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с США по Украине
Об этом пишет российский Интерфакс.
"Мы заинтересованы в объединении усилий по урегулированию украинского кризиса. Наши американские коллеги неоднократно говорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат, восстановив отдельный канал диалога, существовавший при прошлой администрации. Мы к этому готовы", - заявил Лавров.
Глава МИД РФ добавил, что хочет услышать объяснения госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу его заявлений на заседании ОБСЕ о пунктах Минских договоренностей, которые должна соблюдать Россия.
"С нетерпением жду разъяснений. Надеюсь, это мне поможет сориентироваться относительно того, какие подходы Соединенные Штаты будут исповедовать по поводу урегулирования в Украине", - заявил Лавров.
На заседании ОБСЕ в Стокгольме он назвал "игрой с огнем" тезисы о том, что РФ не имеет права выражать другим государствам позицию о недопустимости вступления в НАТО.
"Хочу, чтобы было предельно ясно: превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо", - заявил глава МИД РФ.
По его словам, решение Бухарестского саммита НАТО о членстве Украины и Грузии в Альянсе – "мина в саму конструкцию европейской безопасности".
- Напомним, 1 декабря Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия планирует широкомасштабную военную операцию против Украины по сценарию 2014 года.
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