В России заявили о готовности к диалогу с США по Украине

Об этом пишет российский Интерфакс.



"Мы заинтересованы в объединении усилий по урегулированию украинского кризиса. Наши американские коллеги неоднократно говорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат, восстановив отдельный канал диалога, существовавший при прошлой администрации. Мы к этому готовы", - заявил Лавров.



Глава МИД РФ добавил, что хочет услышать объяснения госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу его заявлений на заседании ОБСЕ о пунктах Минских договоренностей, которые должна соблюдать Россия.



"С нетерпением жду разъяснений. Надеюсь, это мне поможет сориентироваться относительно того, какие подходы Соединенные Штаты будут исповедовать по поводу урегулирования в Украине", - заявил Лавров.



На заседании ОБСЕ в Стокгольме он назвал "игрой с огнем" тезисы о том, что РФ не имеет права выражать другим государствам позицию о недопустимости вступления в НАТО.



"Хочу, чтобы было предельно ясно: превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо", - заявил глава МИД РФ.



По его словам, решение Бухарестского саммита НАТО о членстве Украины и Грузии в Альянсе – "мина в саму конструкцию европейской безопасности".

Напомним, 1 декабря Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия планирует широкомасштабную военную операцию против Украины по сценарию 2014 года.

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