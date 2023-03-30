Об этом сообщает Радио Свобода.

Журналист находился в России с задачей написать об отношении россиян к войне в Украине и вербовке местных в ЧВК Вагнера. Российская же ФСБ утверждает, что журналист по заданию США занимался сбором информации об одном из предприятий российского ВПК.

Российские СМИ сообщают, что Гершкович был задержан вечером в центре города возле ресторана. Люди в гражданской одежде натянули ему на голову свитер и увезли в неизвестном направлении.

Также об инциденте написал неофициальный телеграм-канал администрации губернатора Свердловской области: "Вчера в Екатеринбурге действительно задержан журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. Ситуация очень серьезная".

Мужчина жил в Москве в последние шесть лет и специализировался на написании статей о событиях в Украине и России. Последняя его публикация от 28 марта посвящена разрушению российской экономики.