В России еще один пожар в сутки: в Барнауле горит здание шинного комбината
В российском Барнауле произошел пожар на Алтайском шинном комбинате, площадь возгорания достигает тысячи кв. метров
Об этом информировало российское информагентство ТАСС.
Отмечается, что пожар произошел в одном из производственных помещений Алтайского шинного комбината в Барнауле.
Площадь возгорания составляла около тысячи кв.м, ГУ МЧС России приняло решение об увеличении группировки экстренного реагирования.
По данным официального сайта предприятия, там производятся шины Nortec.
Напомним, утром 9 декабря сообщалось , что в торговом центре Москвы "Мега Химки" вспыхнул масштабный пожар: произошел обвал, погиб человек.
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- А 4 декабря в российском городе Нижневартовск из-за взрыва газового баллона в пятиэтажном доме погибли по меньшей мере четыре человека.
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