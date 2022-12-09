В России еще один пожар в сутки: в Барнауле горит здание шинного комбината

Об этом информировало российское информагентство ТАСС.

Отмечается, что пожар произошел в одном из производственных помещений Алтайского шинного комбината в Барнауле.

Площадь возгорания составляла около тысячи кв.м, ГУ МЧС России приняло решение об увеличении группировки экстренного реагирования.

По данным официального сайта предприятия, там производятся шины Nortec.

Напомним, утром 9 декабря сообщалось , что в торговом центре Москвы "Мега Химки" вспыхнул масштабный пожар: произошел обвал, погиб человек.

5 ноября в российской Костроме в пожаре в кафе "Полигон" погибли 15 человек , причиной возгорания стал выстрел из ракетницы во время массовой драки, который произвел военный, участвовавший в войне против Украины.

20 ноября сообщалось о возгорании на складе в центре Москвы, площадь пожара составила 2 тыс. м.

А 4 декабря в российском городе Нижневартовск из-за взрыва газового баллона в пятиэтажном доме погибли по меньшей мере четыре человека.

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