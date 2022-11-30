В Росатоме заявили о назначении нового "директора" оккупированной ЗАЭС
АО "Концерн Росэнергоатом", незаконно подчинившее себе оккупированную Запорожскую атомную электростанцию, назначило на ней нового "директора"
Об этом сообщил советник гендиректора Росатома Ренат Карчаа, передает российский Интерфакс.
"Новым директором ЗАЭС и первым заместителем гендиректора АО эксплуатирующей организации Запорожской электростанции стал Юрий Алексеевич Черничук, в системе координат бывшего работодателя, концерна НАЭК, занимавший позицию главного инженера", - сказал Карчаа.
Представитель Росатома утверждает, что Черничук "несколько месяцев был ключевым человеком в управлении станцией, не терял связи с сотрудниками АЭС".
По словам Карчаа, на руководящие должности в управлении ЗАЭС оккупанты назначают тех, кто заключил контракты с Росатомом.
"Признаков нашего ухода с Запорожской атомной электростанции, как и из города Энергодар, нет", - заявил Карчаа.
- 27 ноября президент Энергоатома Петр Котин сообщил, что есть признаки того, что оккупанты собираются покинуть ЗАЭС и пытаются похитить как можно больше со станции.
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