В Росатоме заявили о назначении нового "директора" оккупированной ЗАЭС

Об этом сообщил советник гендиректора Росатома Ренат Карчаа, передает российский Интерфакс.

"Новым директором ЗАЭС и первым заместителем гендиректора АО эксплуатирующей организации Запорожской электростанции стал Юрий Алексеевич Черничук, в системе координат бывшего работодателя, концерна НАЭК, занимавший позицию главного инженера", - сказал Карчаа.

Представитель Росатома утверждает, что Черничук "несколько месяцев был ключевым человеком в управлении станцией, не терял связи с сотрудниками АЭС".

По словам Карчаа, на руководящие должности в управлении ЗАЭС оккупанты назначают тех, кто заключил контракты с Росатомом.

"Признаков нашего ухода с Запорожской атомной электростанции, как и из города Энергодар, нет", - заявил Карчаа.

27 ноября президент Энергоатома Петр Котин сообщил, что есть признаки того, что оккупанты собираются покинуть ЗАЭС и пытаются похитить как можно больше со станции.

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