Гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова освободили из российского плена, – Гросси
Гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова освободили из российского плена, – Гросси
Об этом информирует в твиттере генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси .
"Я приветствую освобождение Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской АЭС Украины. Я получил подтверждение, что господин Мурашов вернулся к своей семье", - написал Гросси.
- 15 сентября в МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска из ЗАЭС .
- 26 сентября МАГАТЭ начало переговоры о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.
- 30 сентября Bloomberg со ссылкой на слова представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка сообщил, что оккупанты заставляют украинский персонал ЗАЭС подписывать контракты с Росатомом , чтобы и дальше работать на станции.
- Российские оккупанты днем 30 сентября похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, его местонахождение неизвестно.
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