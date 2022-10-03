Об этом информирует в твиттере генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси .

"Я приветствую освобождение Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской АЭС Украины. Я получил подтверждение, что господин Мурашов вернулся к своей семье", - написал Гросси.

15 сентября в МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска из ЗАЭС .

26 сентября МАГАТЭ начало переговоры о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.

30 сентября Bloomberg со ссылкой на слова представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка сообщил, что оккупанты заставляют украинский персонал ЗАЭС подписывать контракты с Росатомом , чтобы и дальше работать на станции.

Российские оккупанты днем 30 сентября похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, его местонахождение неизвестно.

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