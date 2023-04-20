В РФ из школьных учебников по истории удаляют упоминания о Киеве в текстах о Киевской Руси
В новой редакции учебника "Окружающий мир" для четвертого класса издательства "Просвіта" удалили несколько упоминаний о Киеве в параграфах, относящихся к истории Киевской Руси
Об этом сообщило издание "Медиазона", которое ознакомилось с несколькими страницами отредактированного учебника и сравнило их с версией 2021 года.
Издание обращает внимание на несколько подобных моментов. К примеру, в предыдущем издании учебника говорилось о том, что летопись "Повесть временных лет" написал монах Киево-Печерского монастыря Нестор. А уж в новой версии Нестора называют просто монахом, без уточнения места, где он жил и работал.
Еще одно изменение касается крещения Киевской Руси. В старой версии учебника говорилось, что князь Владимир крестил весь народ в Киеве, а в новой написано просто "в столице".
Также было "После смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь", а стало "После смерти Олега Русью стал править князь Игорь".
Кроме того, в учебнике за шестой класс изменилась дата, считаемая моментом основания Руси как государства. В редакции 2016 года говорится, что 882 год, когда Олег объединил Новгород и Киев, многие историки называют условной датой образования Древнерусского государства. В редакции 2023 года такой условной датой называют 862 год – когда его Олег был призван в Новгород.
Новая редакция учебника "Окружающий мир" еще не поступила в продажу, ее только отправили в печать. Помимо новой редакции учебника также к печати готовят методические материалы, в которых "уточняют роль Киева в истории России".
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