Рашисты подготовили "учебник по украинскому языку" для оккупированных территорий
Но основным для изучения предметов в школах "ЛДНР" остается русский
Российское министерство образования разработало учебник украинского языка для учеников начальной школы. Первый заместитель министра образования России Александр Бугаев: основным языком в школах оккупированных регионов является русский язык. Однако школьники ЛДНР, а также оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей смогут изучать украинский факультативно. Уже готовы учебники и для младшей, и для средней школы. Они "отразят всю красоту, всю чистоту традиционного украинского языка", изучавшуюся в СССР "в лучших педагогических традициях". Министр образования РФ Сергей Кравцов подтвердил урезанный и калькированный формат "оккупационного украинского": "Мы взяли советские учебники, где чистый украинский, адаптировали их вместе с коллегами, с методистами из ДНР, ЛНР".
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Конечно, никто ничего не будет изучать в реальности: для ожидающих деоккупации есть нормальные уроки в сети, для остальных это просто неинтересно, как было при оккупации СССР. Да и не для того бюджеты на эти учебники осваивались.
Конечно, никто ничего не будет изучать в реальности: для ожидающих деоккупации есть нормальные уроки в сети, для остальных это просто неинтересно, как было при оккупации СССР. Да и не для того бюджеты на эти "учебники" осваивались
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Хотя подход совковых оккупантов они однозначно используют: организовывать нежелательные процессы так, чтобы в результате иметь возможность честно констатировать "Как видите, это просто непопулярно, никто не хочет это изучать - а мы здесь сугубо за добровольность".
Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог
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