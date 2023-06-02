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В разведывательном агентстве "Molfar" выяснили, как Львова-Белова стала омбудсменом и как она зарабатывает на детях в РФ

2 июня, 2023 пятница
12:44
Мир

Артем Старосек, CEO разведывательного агентства "Molfar", отметил, что вся семья Львовой-Беловой участвует в ее бизнесе, то есть это семейный подряд с общим источником доходов

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Мы достаточно много изучаем российских пропагандистов и почти всегда понимаем, почему они такие плохие или такие "хорошие". В целом Мария Львова-Белова нас не сильно удивила, потому что такая же, как и другие пропагандисты и госслужащие в РФ. Львова-Белова вообще не имеет профильного образования, чтобы быть омбудсменом. Она училась на дирижера в Пензенском музыкальном училище, где преподавал ее отец, у нее особо карьера не складывалась, пока она не пошла работать в организацию " Благовест ", которая занимается детскими домами, где она и познакомилась с тогдашним омбудсменом, после чего и начался ее политический старт, затем Львова-Белова вступила в партию "Единая Россия", а в 2018 году стала доверенным лицом Путина", - рассказал CEO разведывательного агентства "Molfar".

Артем Старосек подчеркнул, что вишенкой на торте было то, что потом она ушла в религию.

"Вся семья Львовой-Беловой участвует в ее бизнесе. Ее муж раньше был программистом, а потом, когда она стала омбудсменом, то решил быть священником. Они даже на территории одного детского дома построили церковь, где муж омбудсмена принимает прихожан. Зарабатывают деньги, получая компенсацию от власти, деньги от частных доноров и церкви, также ставят своих родственников на руководящие должности. У Львовой-Беловой сестра София руководит одним из инклюзивных домов, а другая сестра занималась строительством одного из детских домов и выступала архитектором, получив за это 1 млн рублей, то есть это семейный подряд с общим источником доходов. Есть еще история, что в одном из детских домов умер парень, а потом выяснилось, что Львова-Белова заставила его взять кредит и передать деньги детскому дому. Поэтому есть еще вариант дохода – получение кредитов от жильцов этих домов", - добавил Старосек .

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