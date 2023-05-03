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"Яжемать". Кто такая Мария Львова-Белова, православная матушка и подруга Путина, ворующая украинских детей

3 мая, 2023 среда
19:26
Статьи

Когда-то в школьные годы украинцы читали о татарском плене, янычарах. И обычно эти истории отнюдь не заканчивались хеппи-эндом в стиле Хюррем-хасеки-султан, которая до этого была девочкой из Рогатина. Современный похититель детей носит белые платья и говорит "яжемать". И зовут ее Мария Львова-Белова

Верховная Рада официально попросила международные организации, парламенты других стран осудить преступления России по краже и русификации детей после оккупации 2014 года. Когда война постучала в дверь впервые, — мало кто задумывался, куда исчезали детские дома с неподконтрольной территории и что случалось с несовершеннолетними, купившими билет в один конец в лагерь в Геленджике.

Большой сдвиг в теме слишком толерантных и молчаливых организаций произошел только 17 марта, когда Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и его детского обмудсмена, военной преступницы Марии Львовой-Беловой.

Когда скромная благотворительница, многодетная мать и супруга попа РПЦ стала символом оккупации, геноцида и практик в стиле нацистских концлагерей.

Марія Львова-Белова

Мария периодически хвасталась тем, как успешно собирали партии сирот в разрушенном Мариуполе и как отправляла их в самые отдаленные уголки РФ. Думаю, все мы понимаем, что произошло с ближайшими родственниками малышей, которых этим бортом на фото отправили в Калужскую область.

Марія Львова-Белова Один из украденных подростков стал персональным военным трофеем "православной матушки". Воровка детей рассказала трепетную историю о том, как родственники парня выставили его с сумкой во двор во время авиационных ударов по Мариуполю. Но на одном моменте канва вранья сломалась — оказалось, что телефоны отца и мачехи парня не отвечают. Их дом в Мариуполе уничтожен до основания и подлежит сносу. А значит, подростка-сироту просто украли. И стирают его личность – Филипп получил российский паспорт, а сама "яжемать" хвастается тем, что он будет будущим судьей.

Марія Львова-Белова

Еще в апреле 2022 года госдума дискутировала о том, как правильно создать лагеря для изучения русского языка. Мол, украденные с Донбасса и Юга дети недостаточно владеют русским языком, чтобы на 100% освоить программу российской школы и записаться на курсы Юнармии.

Мария Львова-Белова стала известна в РФ со знаком плюс в начале 2000-х, когда создала некоммерческую организацию содействия больным детям без родительской опеки "Луи". Но, как и любой истинный россиянин в украинском вопросе, она оказалась чистым имперцем.

Как только суд в Гааге выдал ордер на арест матушки Марии – она отвергла все обвинения. Мол, дети есть. Но никаких телефонов родных нет. Родители ими не интересуются. Вот и спасаем детей из-под обстрелов. И везем самолетами в РФ.

Марія Львова-Белова

Минувшим летом Путин издал указ об упрощенном гражданстве РФ несовершеннолетними украинцами. И это история, напоминающая бомбу замедленного действия с перспективой. Как бы ни завершилась война для РФ, и даже если украденный ребенок помнит украинское детство — Юнармия, российская школа и названные родители, православные алкоголики и педофилы, сломают его. Перепрошьют. И заставят ненавидеть родную землю. Так пятьсот лет назад агрессивная пропаганда заставляла детей-христиан из сербов и болгар быть полностью преданными Османской империи.

Я совершенно не исключаю, что украденные мальчики станут в скором будущем пехотой для армии России, а наши девочки станут православными супругами, которые станут конвейером для милитаризованного мяса.

В оглушительном интервью американскому Vice настоящая православная россиянка объяснила линию защиты официальных лиц Кремля по наиболее болезненному вопросу — кражам детей.

Первый аргумент: она публично признала, что украла группу сирот, а именно 31 ребенка из мариупольских подвалов.

Второй аргумент: циничное заявление, что украинские власти не позаботились об эвакуации сирот из Мариуполя. Да, к нашей власти и местным властям этого города есть немало вопросов относительно того, как 500-тысячный пограничный город готовили к большой войне. Но мы прекрасно помним удары по роддомам, полиции и ДСНС специально для того, чтобы как можно больше детей погибло или стало товаром на российский экспорт.

Третье — вымогательство, что несколько тысяч детей с Херсонщины, Запорожья и Харьковщины были украдены после введения в заблуждение родителей, что "несовершеннолетним будет лучше пересидеть войну в уютном санатории на территории РФ". Сложно сказать, чем именно руководствовались родители, помахавшие собственному ребенку вслед. Но в конце концов, если твои родители далеко не гении и немного инфузории в политических вопросах, — это не повод для того, чтобы из тебя сделали лютого москаля без права на светлое будущее.

Дальше спекуляция на теме "а у меня бабушка с Виннитчины" - это сейчас любимый аргумент любого путинца, либерала и пропагандиста: искать свои украинские корни и говорить, что не все так однозначно.

"Меня обвиняют в уголовном преступлении, как говорят судьи, за насильственный вывоз, депортацию детей, а на самом деле это была эвакуация из-под обстрела. Какой геноцид украинского народа? У нас в России достаточно большая часть людей с украинской кровью", - удивляется в интервью Мария Львова-Белова.

Семейные и кровные связи — это база, которой спекулировали россияне для того, чтобы продвинуть на Запад тезис о братских связях с украинцами. Кое-где, когда украинца и россиянина судят вдвоем на какую-то международную премию, он еще работает. Но сейчас после разрушений и десятков тысяч погибших все больше пахнет фарсом. И цинизмом.

И главное — любимая тема каждого россиянина, плохого и хорошего, апеллировать к детству в "Артеке", пению украинских песен — вероятно, сыграл фактор многочисленных украинских заработчан и риторики в стиле мир-дружба-жвачка.

"Мы всегда пели песни на русском и украинском языках, мы рассказывали русские и украинские сказки, мы всегда жили в дружбе и понимании. А в Украине сейчас стирают все, что связано с Россией", — посетовала Мария Львова-Белова на американскую аудиторию.

Рашисты и бесчеловечная система до последнего будут держать в качестве заложников украинских детей. Это история на десятилетия вперед. И нужно честно признать, что не все будут найдены. Кого-то могут перепрошить так, как нынешние упыри с украинскими корнями а-ля Дмитрий Козак, Баста, Сергей Глазьев и Сергей Кириенко.

Нам нужны границы с РФ уже сейчас и здесь, что бы ни говорили об этом Наталья Мосейчук, Алексей Арестович и другие недалекие искатели российских подписчиков. Иначе набеги на наши города в надежде пополнить ресурсы для новых янычар будут бесконечны. Доказана простой русской женщиной, многодетной матерью и женой московского попа Марией Львовой-Беловой.

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