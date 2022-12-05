Об этом в эфире телемарафона 5 декабря сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, передает Укринформ .

Комментируя очередную массированную ракетную атаку на Украину, представитель разведки сказал: "Весь мир видит очередной террористический акт, подчеркиваю - на гражданскую мирную инфраструктуру, в первую очередь энергетическую. И наиболее подвержены поражению именно гражданские объекты и мирные жители. И это еще раз повод всему миру задуматься о признании России государством-спонсором терроризма и террористическим государством".

В то же время, Юсов отметил, что высокоточных ракет в РФ осталось очень мало.

"Что касается "калибров" и "искандеров", то их запасы намного меньшие и критически меньшие. И в целом такой массированной тактики регулярной они уже не могут себе позволить. Другое дело, что это не уменьшает ущерб, поражение украинской инфраструктуры. Это для нас серьезное испытание, но вместе и с помощью международных партнеров Украина выстоит”, - сказал представитель ГУР.

В Укрэнерго подтвердили попадание российских ракет в энергетические объекты.

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