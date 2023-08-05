Телеграмм-канал BRIEF сообщает , что морским дроном в районе Керченского пролива был поражен коммерческий танкер, что вызвало детонацию, увиденную с полуострова. Инцидент произошел в 32 милях от Керченского пролива. Танкер стоял на якорной стоянке 471. Экипаж цел, у нескольких людей зафиксированы мелкие порезы от разбитого стекла.
В районе Крымского моста раздались мощные взрывы: росСМИ пишут об атаке морских дронов
В районе Крымского моста прогремели мощные взрывы, предположительно вызванные морскими дронами - представители оккупационных властей дают противоречивые комментарии
Об этом пишет представитель оккупационных властей в Запорожье Владимир Рогов.
"Мощный взрыв произошел в районе Крымского моста. После этого начался пожар. Местные жители отмечают, что слышали громкий взрыв в районе н. п. Яковенково. Сообщается, что, возможно, место происшествия рядом с Крымским мостом", - отметил Рогов.
Он добавил, что на Крымском мосту перекрыто движение и отключено освещение в связи с мерами безопасности. Однако сам мост, по предварительным данным, не пострадал. Также Рогов подчеркнул, что это атака украинских дронов.
Российские телеграмм-каналы пишут о нескольких взрывах и звуках стрельбы. В районе моста звучит тревожный сигнал.
Советник оккупационного главы Крыма Олег Крючков информацию о взрывах не подтверждает . Сигнал тревога в районе Керченского моста, по его словам, включен только из-за угрозы атаки. Также он отмечает , что "громкие звуки, которые слышали жители Керчи к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После ее снятия движение возобновится".
Впоследствии Владимир Рогов добавил , что мост атакован надводными и воздушными дронами. Три из них уже уничтожены:
"На данный момент идет массированная атака боевых дронов на Крымский мост… В районе Керченского пролива и подходов к Крымскому мосту уже уничтожены три надводных дрона… К надводным дронам присоединились БПЛА".
Телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источники в Росморечфлоте сообщает , что морской дрон предположительно врезался в танкер в 30 милях от Керченского пролива. Издание добавляет , что танкер "Сиг", по которому нанес удар дрон, доставлял авиационное топливо из Крыма в Сирию, за что были включены США в списки санкций.
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