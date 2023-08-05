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В районе Крымского моста раздались мощные взрывы: росСМИ пишут об атаке морских дронов

5 августа, 2023 суббота
01:19
Война с Россией

В районе Крымского моста прогремели мощные взрывы, предположительно вызванные морскими дронами - представители оккупационных властей дают противоречивые комментарии

Об этом пишет представитель оккупационных властей в Запорожье Владимир Рогов.

"Мощный взрыв произошел в районе Крымского моста. После этого начался пожар. Местные жители отмечают, что слышали громкий взрыв в районе н. п. Яковенково. Сообщается, что, возможно, место происшествия рядом с Крымским мостом", - отметил Рогов.

Он добавил, что на Крымском мосту перекрыто движение и отключено освещение в связи с мерами безопасности. Однако сам мост, по предварительным данным, не пострадал. Также Рогов подчеркнул, что это атака украинских дронов.

Российские телеграмм-каналы пишут о нескольких взрывах и звуках стрельбы. В районе моста звучит тревожный сигнал.

Советник оккупационного главы Крыма Олег Крючков информацию о взрывах не подтверждает . Сигнал тревога в районе Керченского моста, по его словам, включен только из-за угрозы атаки. Также он отмечает , что "громкие звуки, которые слышали жители Керчи к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После ее снятия движение возобновится".

Впоследствии Владимир Рогов добавил , что мост атакован надводными и воздушными дронами. Три из них уже уничтожены:

"На данный момент идет массированная атака боевых дронов на Крымский мост… В районе Керченского пролива и подходов к Крымскому мосту уже уничтожены три надводных дрона… К надводным дронам присоединились БПЛА".

Хронология:
01:17
5 августа, 2023 суббота

Телеграмм-канал BRIEF сообщает , что морским дроном в районе Керченского пролива был поражен коммерческий танкер, что вызвало детонацию, увиденную с полуострова. Инцидент произошел в 32 милях от Керченского пролива. Танкер стоял на якорной стоянке 471. Экипаж цел, у нескольких людей зафиксированы мелкие порезы от разбитого стекла.

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01:08

Телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источники в Росморечфлоте сообщает , что морской дрон предположительно врезался в танкер в 30 милях от Керченского пролива. Издание добавляет , что танкер "Сиг", по которому нанес удар дрон, доставлял авиационное топливо из Крыма в Сирию, за что были включены США в списки санкций.

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Крым
безпілотник
Керченский мост
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