Об этом пишет представитель оккупационных властей в Запорожье Владимир Рогов.

"Мощный взрыв произошел в районе Крымского моста. После этого начался пожар. Местные жители отмечают, что слышали громкий взрыв в районе н. п. Яковенково. Сообщается, что, возможно, место происшествия рядом с Крымским мостом", - отметил Рогов.

Он добавил, что на Крымском мосту перекрыто движение и отключено освещение в связи с мерами безопасности. Однако сам мост, по предварительным данным, не пострадал. Также Рогов подчеркнул, что это атака украинских дронов.

Российские телеграмм-каналы пишут о нескольких взрывах и звуках стрельбы. В районе моста звучит тревожный сигнал.

Советник оккупационного главы Крыма Олег Крючков информацию о взрывах не подтверждает . Сигнал тревога в районе Керченского моста, по его словам, включен только из-за угрозы атаки. Также он отмечает , что "громкие звуки, которые слышали жители Керчи к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После ее снятия движение возобновится".

Впоследствии Владимир Рогов добавил , что мост атакован надводными и воздушными дронами. Три из них уже уничтожены:

"На данный момент идет массированная атака боевых дронов на Крымский мост… В районе Керченского пролива и подходов к Крымскому мосту уже уничтожены три надводных дрона… К надводным дронам присоединились БПЛА".