Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в телеграме .

"1 октября на территории Лубенской громады будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.

Также Дмитрий Лунин предупредил об учебных стрельбах в Полтавской громаде.

30 сентября проводились учебные стрельбы в трех громадах Полтавщины.

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