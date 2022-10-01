В Полтавской области 1 октября проведут учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
В Лубенской и Полтавской громадах Полтавщины 1 октября проведут учебные стрельбы, поэтому будут раздаваться выстрелы
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в телеграме .
"1 октября на территории Лубенской громады будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.
Также Дмитрий Лунин предупредил об учебных стрельбах в Полтавской громаде.
- 30 сентября проводились учебные стрельбы в трех громадах Полтавщины.
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