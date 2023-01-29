В Перу автобус сорвался со скалы, погибли по меньшей мере 24 человека
28 января в Перу автобус сорвался из села в пропасть: транспорт перевозил 60 пассажиров, по меньшей мере 24 человека погибли
Об этом пишет Reuters.
Трагедия с участием автобуса компании Q'Orianka Tours Aguila Dorad произошла в районе Эль-Альто, на севере Перу.
Так, 28 января 2023 автобус с 60 пассажирами сорвался в пропасть: по меньшей мере 24 человека погибли.
В агентстве напомнили, что дорожно-транспортные происшествия относительно распространены в Перу: "многие водители управляют транспортными средствами на опасных дорогах и без должной подготовки. В 2021 году 29 человек погибли, когда автобус съехал с шоссе в горах Анд".
- Напомним, 28 января в городе Давида, Иерусалим, произошла стрельба : из-за предполагаемого террористического акта двое мужчин получили ранения.
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