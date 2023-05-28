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В окрестностях Киева сработало ПВО

28 мая, 2023 воскресенье
01:15
Война с Россией

В ночь с 27 на 28 мая российские террористы продолжают обстреливать Украину

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1:10 в Киевской городской военной администрации заявили о работе ПВО.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.

Сирена прозвучала в Киевской области в 00:44.

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2023, воскресенье
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