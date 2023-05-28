Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1:10 в Киевской городской военной администрации заявили о работе ПВО.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.

Сирена прозвучала в Киевской области в 00:44.