В окрестностях Киева сработало ПВО
В ночь с 27 на 28 мая российские террористы продолжают обстреливать Украину
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1:10 в Киевской городской военной администрации заявили о работе ПВО.
"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.
Сирена прозвучала в Киевской области в 00:44.
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