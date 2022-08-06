В оккупированной Новой Каховке стреляли в заместителя главы "администрации", - росСМИ
В субботу, 6 августа 2022 года, в захваченном Россией городе Новая Каховка Херсонской области стреляли из пистолета в местного коллаборанта Виталия Гуру
Об этом сообщили в РИА Новости .
"В Новой Каховке совершено покушение на заместителя главы местной администрации Виталия Гуру, он в больнице в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, покушение было совершено по месту жительства Гуры.
Огонь велся из пистолета Макарова.
Известно, что до 24 февраля Виталий Гура занимал должность старосты Днепрянского старостинского округа , входящего в объединенную территориальную громаду Новой Каховки.
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5 августа российские СМИ сообщали , что назначенного оккупантами "руководителя" Херсонской области Владимира Сальдо госпитализировали и ввели в состояние медикаментозной комы.
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По состоянию на 6 августа находящегося в коме коллаборанта Сальдо доставили в Москву и положили в отделение токсикологии. Не исключено умышленное отравление.
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