Об этом сообщают российские СМИ.

По информации Baza, Сальдо в состоянии медикаментозной комы доставили спецбортом из оккупированного Крыма в Москву. Его положили в реанимацию токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского.

В токсикологическую реанимацию попадают пациенты, пострадавшие от отравлений разными химическими веществами. Сюда госпитализируют, когда требуется экстренная детоксикация организма. Здесь расположена единственная в Москве химико-токсикологическая лаборатория с высокоточным оборудованием, позволяющим определить вещества, отравившие организм.

Врачи в Симферополе практически сразу заподозрили у Сальдо отравление.

5 августа российские СМИ сообщали , что назначенного оккупантами "руководителя" Херсонской области Владимира Сальдо госпитализировали и ввели в состояние медикаментозной комы.

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