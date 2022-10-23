В оккупированном Херсоне почти исчез интернет, – NetBlocks

Об этом свидетельствуют данные проекта NetBlocks, отслеживающего работу сети в реальном времени.

"Текущие метрики показывают, что сети в Херсоне (Украина), которые были перенаправлены в Россию через российско-крымский интернет-провайдер "Миранда", отключились", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу оккупационные силы в Херсонской области потребовали от жителей города немедленно покинуть Херсон. Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич заявил, что российские оккупанты распространяют "циничные фейки, будто ВСУ планируют массированные обстрелы жилых кварталов Херсона".

Напомним, в Херсонской области оккупанты бежали из Чаривного и Чкалово и собираются из Берислава

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