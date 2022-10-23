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В оккупированном Херсоне почти исчез интернет, – NetBlocks

23 октября, 2022 воскресенье
06:55
война с Россией

В оккупированном российскими войсками Херсоне почти полностью исчез интернет

Об этом свидетельствуют данные проекта NetBlocks, отслеживающего работу сети в реальном времени.

"Текущие метрики показывают, что сети в Херсоне (Украина), которые были перенаправлены в Россию через российско-крымский интернет-провайдер "Миранда", отключились", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу оккупационные силы в Херсонской области потребовали от жителей города немедленно покинуть Херсон. Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич заявил, что российские оккупанты распространяют "циничные фейки, будто ВСУ планируют массированные обстрелы жилых кварталов Херсона".

  • Напомним, в Херсонской области оккупанты бежали из Чаривного и Чкалово и собираются из Берислава

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