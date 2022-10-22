В Херсонской области оккупанты бежали из Чаривного и Чкалово и собираются из Берислава
В течение субботы, 22 октября 2022 года, российские войска покинули села Чаривное и Чкалово, что на пути от освобожденного Давидова Брода до временно оккупированного Берислава
Из самого же города Берислава Херсонской области ими начата эвакуация офицеров и медиков. Об этом говорится в вечерней информационной сводке Генерального штаба ВСУ.
"Отдельные подразделения российских оккупационных войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области. При этом участились случаи мародерства и грабежей местных жителей. По имеющейся информации, противник полностью покинул населенные пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал", - говорится в сообщении.
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Кроме того, по данным украинского Генштаба, увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий в Херсоне.
"Оккупанты отбирают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста", - добавляет командование ВСУ.
- Напомним, созданная российскими захватчиками "администрация Херсонской области" в субботу, 22 октября 2022 года, заявила о необходимости срочного выезда из Херсона гражданских лиц. Сделать это нужно до конца дня , говорят оккупанты.
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