Из самого же города Берислава Херсонской области ими начата эвакуация офицеров и медиков. Об этом говорится в вечерней информационной сводке Генерального штаба ВСУ.

"Отдельные подразделения российских оккупационных войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области. При этом участились случаи мародерства и грабежей местных жителей. По имеющейся информации, противник полностью покинул населенные пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным украинского Генштаба, увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий в Херсоне.

"Оккупанты отбирают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста", - добавляет командование ВСУ.

Напомним, созданная российскими захватчиками "администрация Херсонской области" в субботу, 22 октября 2022 года, заявила о необходимости срочного выезда из Херсона гражданских лиц. Сделать это нужно до конца дня , говорят оккупанты.

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