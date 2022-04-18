В Одесской области СБУ нейтрализовала агентурную сеть, работавшую на РФ

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Одесской области.



"Накануне широкомасштабного вторжения эти агенты нагнетали социальное напряжение в разных регионах. В частности, пытались учинить диверсии: путем разрушения транспортной инфраструктуры, поджогов лесов, повреждения национально-культурных символов и памятников. Также проводили постановочные митинги. За последний месяц планы кураторов изменились, поэтому работу агентов переформатировали. С тех пор они собирали разведданные: о военных формированиях на Одесщине, расположении блокпостов, волонтерских центров, настроения местных. При необходимости – отправляли фотоотчеты", - пишут в СБУ и добавляют, что действия задержанных координировали лица, сбежавшие в 2014 году .



В настоящее время агенты дают показания СБУ о деталях своей подрывной деятельности.

Отметим, что СБУ также задержала на Киевщине самопровозглашенного "председателя" Дымера, на Днепропетровщине - корректировщика артиллерии РФ