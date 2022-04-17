СБУ задержала на Киевщине самопровозглашенного "главу" Дымера, на Днепропетровщине - корректировщика артиллерии РФ

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.



В Одесской области Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть, работавшую на страну-агрессора, и задержали трех ее агентов. Установлено, что их действия координировали лица, сбежавшие в 2014 в РФ.



По словам спикера, накануне широкомасштабного вторжения эти агенты пытались совершить диверсии путем разрушения инфраструктуры, поджогов лесов, повреждения национально-культурных символов и памятников. Также проводили постановочные митинги. За последний месяц работу агентов переформатировали, с тех пор они собирали развед данные о военных формированиях в Одесской области, расположении блокпостов, волонтерских центров. В настоящее время агенты дают показания СБУ о деталях своей работы.



В Киевской области спецназовцы задержали местного жителя – самопровозглашенного председателя Дымерской ОТГ. Во время Временной оккупации региона мужчина согласился сотрудничать с врагом. Он сдал оккупантам участников АТО/ООС, членов местной терробороны и помогал захватчикам ориентироваться на местности. Выдавал гуманитарную помощь местным в качестве вознаграждения за сотрудничество с оккупантами.



В Херсонской области СБУ объявила заочное подозрение самопровозглашённому руководителю гражданской администрации Новой Каховки. Человек с киевской пропиской перешел на сторону врага. Он публично призвал граждан к сотрудничеству с оккупантами и продвигал идеи налаживания связей с РФ. Также отказывался от гуманитарной помощи, организованной украинскими властями для гражданских.



В Днепропетровской области спецназовцы СБУ задержали российского агента, корректировавшего ракетные обстрелы. Местный житель признался следствию, что имел пророссийские взгляды. Его завербовали вражеские спецслужбы и поручили собрать координаты военных штабов, а также фиксировать перемещение ВСУ.



В Николаеве задержали местную жительницу, которая систематически "докладывала" оккупационным войскам по ситуации в городе. Она отслеживала работу блокпостов и отдельных объектов критической инфраструктуры.

Напомним, в перехваченном СБУ разговоре мобилизованный из ОРЛО рассказал об убийстве украинки его сослуживцами.