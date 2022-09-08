В ноябре Netflix перезапустит детское шоу "Телепузики"

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В мультфильме появятся четыре классических персонажа – цветные телепузики, взаимодействующие между собой и открывающие свой мир для детей. Рассказчиком станет актер Титус Берджесс. Премьера "Телепузиков" запланирована на 14 ноября.

Кроме этого, для детей Netflix представит Spirit Rangers (10 ноября). Это история о трех братьях и сестрах, которые помогают защищать землю национального парка, который они называют своим домом. Также зрители увидят мультфильм "Власть принцессы".

Справка. Телепузики (англ. Teletubbies) - британский детский телевизионный сериал производства "BBC". Телепузыки – четыре персонажа сериала: человекообразные плюшевые существа, с антеннами на головах и телеэкранами на животе. Авторы идеи - Энн Вуд и Энди Девенпорт с участием компании "Ragdoll Productions". Рассчитан на зрителей до 7 лет. Показ завершился 5 января 2001 года, в общей сложности было показано 365 серий.

Напомним, фильм "Снайпер. Белый ворон" попал в список кандидатов на премию "Оскар" от Украины.

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