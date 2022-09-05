Фильм "Снайпер. Белый ворон" попал в список кандидатов на премию "Оскар" от Украины
Фильм "Снайпер. Белый ворон" режиссера Марианна Бушана допустили в список кандидатов на премию "Оскар" от Украины после детальной повторной проверки на технические требования
Об этом сообщили в Украинском оскароносном комитете.
"Из-за независимых от организаторов технических моментов фильма "Снайпер. Белый ворон "режиссера Марьяна Бушана не попал в перечень поданных. Однако лента отвечает всем техническим требованиям, поэтому после повторной детальной проверки попала в список кандидатов и будет рассмотрена Украинским оскаровским комитетом", - говорится в сообщении.
Также там добавили, что в этом году в национальном отборе принимает участие и фильм "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач.
- Напомним, "Снайпер. Белый ворон" - это первая лента на военную тематику, которая вышла в прокат с момента полномасштабного вторжения России в Украину.
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