Фильм "Снайпер. Белый ворон" попал в список кандидатов на премию "Оскар" от Украины

Об этом сообщили в Украинском оскароносном комитете.

"Из-за независимых от организаторов технических моментов фильма "Снайпер. Белый ворон "режиссера Марьяна Бушана не попал в перечень поданных. Однако лента отвечает всем техническим требованиям, поэтому после повторной детальной проверки попала в список кандидатов и будет рассмотрена Украинским оскаровским комитетом", - говорится в сообщении.

Также там добавили, что в этом году в национальном отборе принимает участие и фильм "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач.

Напомним, "Снайпер. Белый ворон" - это первая лента на военную тематику, которая вышла в прокат с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb