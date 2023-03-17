В НКРЭКУ рассказали, насколько вырастут тарифы на водоснабжение и водоотвод в Украине
Тарифы на водоснабжение и водоотвод в Украине будут расти в два этапа. В среднем украинцы будут платить на 60 гривен больше
Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
"Что касается изменения размера тарифов, то на первом этапе пересмотра роста уровня средневзвешенных тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод лицензиатов НКРЭКУ будет в среднем на уровне 12,3%, а на втором этапе - 14,1%", - говорится в сообщении.
Регулятор отмечает: как повлияет рост тарифов на платежки потребителей, будет зависеть от каждого водоканала, размер тарифов которых разный, а также от наличия у людей счетчиков.
"В среднем по лицензиатам НКРЭКУ за 2 этапа пересмотра тарифов расходы одного домохозяйства (семья из 2-3 человек) на водоснабжение и водоотвод за месяц ориентировочно вырастут на 60 грн", - рассказали в пресс-службе.
- 10 марта стало известно, что НКРЭКУ планирует пересмотреть тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в Украине.
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