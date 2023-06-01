В КМВА сообщили, что по предварительной информации один человек погиб, еще трое – пострадали.
Позже в КМВА уточнили, что погибли три человека, еще 4 ранены.
Кратко.
В нескольких областях на востоке и центре Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов. В Киеве раздалась серия взрывов.
Специальные службы получили вызов в Днепровском и Деснянском районах столицы в результате падения обломков. Поврежден автомобиль, жилой дом и одна из поликлиник. Один человек погиб. Есть пострадавшие и госпитализированные.
В КМВА сообщили, что по предварительной информации один человек погиб, еще трое – пострадали.
Позже в КМВА уточнили, что погибли три человека, еще 4 ранены.
Мэр столицы сообщил о вызове спасателей в Днепровском районе.
КМВА сообщает о возгорании автомобиля в Днепровском районе из-за падения обломков.
Кличко уточнил, что обломки упали в Днепровском и Деснянском районах, в том числе на дорогу.
Также повреждена одна из поликлиник.
В Днепровском районе госпитализирован один человек. Впоследствии стало известно о еще одном пострадавшем человеке. Их госпитализировали.
Также повреждена многоэтажка в Деснянском районе.
Кличко сообщил о серии ударов.
В Киевской области угроза ракетной атаки! В регионе уже работают силы ПВО.