В национальный день памяти австралийцы и новозеландцы отдали честь Украине
Лидеры Австралии и Новой Зеландии в день АНЗАК (национальный день памяти) отдали уважение Украине и украинцам, защищающимся от нападения российских оккупантов
Об этом пишет CNN
Когда тысячи людей собрались в Австралии и Новой Зеландии, чтобы отметить День АНЗАК, лидеры обеих стран отдали честь народу Украины.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обратился к толпе на рассветной службе в городе Дарвин.
"В этот день, когда мы чествуем тех, кто боролся за нашу свободу и свободу, мы поддерживаем народ Украины, который делает то же самое в этот момент", – сказал Моррисон.
Он добавил, что украинцы "жертвуют ради чего-то гораздо большего, чем самих себя", и разделяют "ожесточенную любовь к своей нации и своей свободе".
На богослужении в соседней Новой Зеландии премьер-министр Джасинда Ардерн отметила "всех, кто пострадал от войны", заявив, что Украина является "самым печальным напоминанием о хрупком характере мира и разрушительном влиянии войны на жизнь людей".
"Мы можем испытывать большую удаленность от этого конфликта, но все мы неразрывно связаны с тем, что он представляет", - сказала Ардерн, назвав вторжение в Украину "бессмысленным актом войны".
"Это угроза международным законам, на которые опирается такая нация, как наша, но это также угроза нашему чувству человечности. И это делает это угрозой всем нам", - подчеркнула Джасинда Ардерн.
Справка. 25 апреля 1915 года в ходе Первой мировой войны силы Антанты (британцы, австралийцы, новозеландцы, ньюфаундлендцы, индийцы, французы) начали десантирование на полуострове Галлиполи (Турция). В последующих затяжных и кровопролитных боях десант не смог развить наступление из захваченных плацдармов и в конце года был эвакуирован. В ходе этой неудачной операции, получившей название Дарданелльской, особенно отличились войска Австралийско-Новозеландского армейского корпуса (Australian and New Zealand Army Corps, ANZAC). День АНЗАК начал официально отмечаться с 1916 года (в Новой Зеландии – с 1920). Сначала это был день памяти австралийцев и новозеландцев, погибших в Первой мировой войне, однако впоследствии этот праздник перерос в день единения и национальной памяти.
- Напомним, Новая Зеландия ввела санкции против крупнейших российских банков
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