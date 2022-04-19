Новая Зеландия ввела санкции против крупнейших российских банков

Об этом заявила глава МИД Новой Зеландии страны Наная Махута.

Новые санкции введены в рамках "реакции правительства на вторжение России в Украину".

"Эти основные учреждения составляют примерно 80% общих банковских активов России. Эти санкции направлены на то, чтобы нанести экономические и политические потери, в частности, против организаций, финансирующих продолжение вторжения в Украину. С этим последним раундом санкций Новая Зеландия присоединяется к странам по всему мира, наложившие строгие наказания на президента Путина и систему финансирования его незаконного вторжения", – сказала Наная Махута.



Санкции направлены на три основных государственных финансовых учреждения, включая банки и ключевой инвестиционный фонд, восемь крупнейших банков и семь других важных банков в связи с олигархами, оборонным сектором России и аннексией Крыма.

"Мы глубоко озабочены сообщениями о жестокости со стороны российских войск. Новая Зеландия продолжает осуждать войну Путина и поддерживает расследование Международного уголовного суда по зверствам, совершенным против граждан Украины", - добавила Махута.

В последний раунд санкций попали 18 организаций, а именно: Альфа-Банк, Банк Россия, Банк "Открытие", Черноморский банк развития и реконструкции, Центральный банк Российской Федерации, Московский кредитный банк, Газпромбанк, Генбанк, Промышленный банк, Новикомбанк, Россельхозбанк, Российский национальный коммерческий банк, Российский фонд прямых инвестиций, Сбербанк, Совкомбанк, СМП Банк, Внешэкономбанк, ВТБ.

Добавим, что правительство Новой Зеландии приняло решение ввести торговые санкции против РФ, речь идет о 35% пошлины на весь российский импорт.

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