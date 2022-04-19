Новая Зеландия ввела санкции против крупнейших российских банков
В МИДе Новой Зеландии сообщили, что страна вводит санкции против 18 финансовых учреждений, включая центральный банк России, суверенный фонд и крупнейшие финансовые учреждения страны
Об этом заявила глава МИД Новой Зеландии страны Наная Махута.
Новые санкции введены в рамках "реакции правительства на вторжение России в Украину".
"Эти основные учреждения составляют примерно 80% общих банковских активов России. Эти санкции направлены на то, чтобы нанести экономические и политические потери, в частности, против организаций, финансирующих продолжение вторжения в Украину. С этим последним раундом санкций Новая Зеландия присоединяется к странам по всему мира, наложившие строгие наказания на президента Путина и систему финансирования его незаконного вторжения", – сказала Наная Махута.
Санкции направлены на три основных государственных финансовых учреждения, включая банки и ключевой инвестиционный фонд, восемь крупнейших банков и семь других важных банков в связи с олигархами, оборонным сектором России и аннексией Крыма.
"Мы глубоко озабочены сообщениями о жестокости со стороны российских войск. Новая Зеландия продолжает осуждать войну Путина и поддерживает расследование Международного уголовного суда по зверствам, совершенным против граждан Украины", - добавила Махута.
В последний раунд санкций попали 18 организаций, а именно: Альфа-Банк, Банк Россия, Банк "Открытие", Черноморский банк развития и реконструкции, Центральный банк Российской Федерации, Московский кредитный банк, Газпромбанк, Генбанк, Промышленный банк, Новикомбанк, Россельхозбанк, Российский национальный коммерческий банк, Российский фонд прямых инвестиций, Сбербанк, Совкомбанк, СМП Банк, Внешэкономбанк, ВТБ.
- Добавим, что правительство Новой Зеландии приняло решение ввести торговые санкции против РФ, речь идет о 35% пошлины на весь российский импорт.
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