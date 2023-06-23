В направлении Украины летят российские ракеты. Ситуация в ночь на 23 июня
В ночь с 22 на 23 июня российские террористы запустили по Украине ракеты
О пуске ракет сообщают Воздушные Силы Украины.
"Внимание! Ракеты (вероятно Х-101/Х-555) следуют в Юго-Восточном направлении. Курс может изменяться. В случае объявления воздушной тревоги направляйтесь в укрытие!", - говорится в сообщении.
Информацию о пусках сообщили в 01:07.
Позже появилась информация о взлете 2-х Ту-22м3 с аэродрома Шайковка.
По состоянию на 1:41, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, кроме западных областей.
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