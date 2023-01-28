В Москве горит самый большой рынок стройматериалов: площадь пожара более 2 тыс. квадратных метров
В Москве загорелся строительный рынок "Синдика" - огонь распространился на 2,1 тысячи квадратных метров
Об этом сообщает РБК.
Пожар произошел на складе, где хранились горюче-смазочные материалы. Пламя распространяется быстро и может опрокинуться на соседнее здание.
Совладельцем группы "Синдика" является бывший президент Кабардино-Балкарии, сенатор Арсен Каноков.
К слову, рынок стройматериалов "Синдика" является одним из крупнейших в столице РФ. Он уже горел в 2017 году. Тогда общая площадь пожара составила 50 тысяч квадратных метров.
Как отмечает ТАСС, среди причин возгорания может быть поджог.
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