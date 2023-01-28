Об этом сообщает РБК.

Пожар произошел на складе, где хранились горюче-смазочные материалы. Пламя распространяется быстро и может опрокинуться на соседнее здание.

Совладельцем группы "Синдика" является бывший президент Кабардино-Балкарии, сенатор Арсен Каноков.

К слову, рынок стройматериалов "Синдика" является одним из крупнейших в столице РФ. Он уже горел в 2017 году. Тогда общая площадь пожара составила 50 тысяч квадратных метров.

Как отмечает ТАСС, среди причин возгорания может быть поджог.

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