В МОК отреагировали на дипломатический бойкот США Олимпиады-2022
В Международном олимпийском комитете в ответ на дипломатический бойкот США Игр в Пекине заявили, что это право каждого правительства
Об этом говорится в заявлении на официальном сайте МОК.
В ответ на решение США не отправлять официальных и дипломатических представителей на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине, МОК отметили, что каждая страна имеет право принимать подобное решение.
"Присутствие официальных лиц и дипломатов является чисто политическим решением каждого правительства, МОК полностью признает это право и является политически нейтральным. В то же время их заявление показывает, что Олимпиада и участие в ней спортсменов остаются вне политики, и мы приветствуем это", - говорится в заявлении.
В МОК призвали использовать спорт как инструмент для продвижения мира, диалога и примирения в зонах конфликтов во время и вне Олимпийских и Паралимпийских игр.
- Напомним, 6 декабря США объявили, что не будут направлять официальных и дипломатических представителей на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.
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