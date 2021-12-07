В МОК отреагировали на дипломатический бойкот США Олимпиады-2022

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте МОК.

В ответ на решение США не отправлять официальных и дипломатических представителей на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине, МОК отметили, что каждая страна имеет право принимать подобное решение.

"Присутствие официальных лиц и дипломатов является чисто политическим решением каждого правительства, МОК полностью признает это право и является политически нейтральным. В то же время их заявление показывает, что Олимпиада и участие в ней спортсменов остаются вне политики, и мы приветствуем это", - говорится в заявлении.

В МОК призвали использовать спорт как инструмент для продвижения мира, диалога и примирения в зонах конфликтов во время и вне Олимпийских и Паралимпийских игр.